Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Problemas
Opinião

Roger Machado precisa mudar o meio de campo do Inter

Com reforços que não empolgam, Colorado terá grande desafio para reverter resultado na Copa do Brasil — e ainda terá uma maratona pela frente

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS