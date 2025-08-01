Roger Machado precisa mudar o meio de campo do Inter

Treinador colorado deve pensar na partida de volta contra o Fluminense. Renan Mattos / Agencia RBS

Talvez eu não tenha resposta se alguém me perguntar como Roger Machado deve formar o meio campo do Inter para enfrentar o Fluminense. O que se pode deixar claro é que precisa mudar. Tiago Maia e Bruno Henrique não estão dando conta.

Com eles o Inter defende mal, ataca com lentidão e desfavorece os atacantes, que são facilmente marcados. As reposições trazidas pela direção colorada não empolgam.

Claro que estou mais preocupado com o jogo de volta da Copa do Brasil, contra o Fluminense, na quarta-feira (6). Mas neste meio tempo Roger tem chance de treinar, de testar jogadores e formações diferentes e ainda um jogo no domingo (3) à noite contra o São Paulo.

A dúvida será ver se o treinador colorado consegue criar condições muito melhores para o time ganhar no Maracanã.

Maratona à vista

O Inter jogou na quarta-feira (30). Volta a jogar domingo (3), contra o São Paulo pelo Brasileirão. Claro que muito jogadores serão preservados. Mas já na quarta-feira (6) que vem tem o jogo de volta contra o Flu, no Maracanã.

No sábado (9) joga contra o Bragantino. Mais adiante tem volta ao Maracanã, pela Libertadores. No final de semana, mais Brasileirão e, três dias depois, jogo de volta no Beira-Rio contra o Flamengo pela competição continental.

Quem aguenta isto? Os colorados têm problemas de qualidade e quantidade de jogadores. Mas é o que tem.

