Pedro Ernesto

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Desempenho
Opinião

Roger dá a entender que nada mais consegue com o time do Inter

Colorado perdeu para o Cruzeiro na noite desta sábado (23), em Belo Horizonte

