Qual é a principal tarefa do Inter contra o Flamengo no Maracanã

Ricardo Mathias pode fazer a diferença no ataque. Ricardo Duarte / SCInternacional

O Inter precisa sair vivo do Maracanã. O que é isso significa? Ganhar, empatar ou perder por diferença máxima de um gol. Conseguindo uma destas três possibilidades o Inter fica muito próximo de classificar na Libertadores eliminando o poderoso Flamengo.

Será difícil o enfrentamento, mas não impossível para os colorados. Alan Rodrigues e Ricardo Matias entregaram muita força e técnica para o time do Inter. Não há dúvida que a equipe será muito mais forte do que foi contra o Fluminense.

O uruguaio dá dinâmica ao time, faz a bola andar e preocupa os marcadores adversários. Já a presença de Ricardo Martins sinaliza que, se tiver o mínimo de espaço, poderá ter gol. Ele é do lugar, tem cabeceio, tem chute, e tem força física para duelar contra os atacantes.

Os colorados que encontro estão muito mais esperançosos. Claro que o jogo continua muito difícil. É o Flamengo do outro lado, é o Maracanã lotado, é a força técnica do adversário. Mas está muito claro que o Inter chega muito forte para o jogo desta quarta-feira.