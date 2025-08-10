Por que Roger deixou Ricardo Mathias tanto tempo fora do time?

Jogador deve ter mais oportunidades. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Por que o treinador do Inter deixou tanto tempo o jovem Ricardo Mathias de fora da equipe principal? Ouvi dizer que ele não estava tendo comportamento profissional compatível. Neste caso, por que não acompanhar ele mais de perto? Garotos que recebem o primeiro sopro de fama e reconhecimento tendem a relaxar.

Mas o que estariam fazendo os profissionais que cuidam dos jogadores? Há o treinador, o preparador físico, os auxiliares, os fisiologistas, D'Alessandro e outros.

Deixar Valência e Borré jogando nada é que não se pode. Afinal, quanto o Inter pode ter perdido tecnicamente por esta falha coletiva? Ricardo Mathias é um goleador, e do seu jeito, coloca a bola pra dentro.

Enquanto isso, Valência nada produz e Borré corre para todos os lados. Não dá para entender que, mesmo tendo tantos profissionais trabalhando em um clube como o Internacional, se vejam situações como esta.

Flamengo

Só espero que Ricardo Mathias não saia do time se não for bem. Existe uma forte tendência de dificuldades na próxima partida.

O jogo é contra o poderoso Flamengo e será no Maracanã. Nesse contexto, não sei se a bola chegará ao centroavante. Há jogos em que o adversário empurra o outro time para trás. Neles, os atacantes não recebem passes para dar continuidade às jogadas.