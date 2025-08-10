Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Demora inexplicável
Opinião

Por que Roger deixou Ricardo Mathias tanto tempo fora do time?

Afinal, quanto o Inter pode ter perdido tecnicamente por não ter escalado o atleta?

Pedro Ernesto Denardin

