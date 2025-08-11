Os vexames que se repetem no Grêmio

Grêmio sofreu a terceira derrota seguida no Brasileirão. André Ávila / Agencia RBS

O que Marcos Bertoncello colocou na transmissão do jogo do Grêmio nesta noite, são vexames que se repetem. Um time que não tem bons jogadores, um grupo que não contempla posições importantes levando o treinador a fazer improvisações.

Uma baderna coletiva de jogadores que custaram muito e jogam muito pouco. Está aberta definitivamente a temporada para escapar da Série B. Esta campanha e esta qualidade do time estão levando o Tricolor para o abismo. Marcelo Marques assume ou pode comandar um time na Série B.