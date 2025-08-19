Os prós e contras para o Inter na próxima noite de Copa

Equipe colorada vai buscar em casa o resultado para avançar às quartas da Libertadores. Max Peixoto / Especial

O Beira-Rio jogará junto com o Internacional. Serão ruas de fogo, contato dos jogadores com torcedores na chegada ao estádio. Multidões mandando dizer aos jogadores que estão ali para apoiar o trabalho a ser feito num jogo tão importante e difícil contra o Flamengo. São os prós de um time que precisa ganhar o jogo.

Para os flamenguistas, tem o bom time, dos jogadores que foram contratados por muitos milhões de reais, e pelos reservas que são tão bons quanto os titulares. São os contras.

Mas não se trata de nenhum absurdo ganhar deste grande time. O Inter também tem qualidade, e tem este ambiente que emociona qualquer um. Não trabalho com a hipótese de que está tudo perdido. O Inter terá muitas dificuldades, mas nunca a impossibilidade de seguir adiante na Libertadores.