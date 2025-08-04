Os problemas que podem favorecer o Inter na decisão da quarta-feira

Fluminense venceu o Inter no Beira-Rio na última quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

Se Thiago Silva não puder jogar na quarta-feira (6), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, é certo que o Fluminense terá um grande prejuízo técnico.

O zagueiro Manoel, que pode ser o substituto, não é mau jogador, mas seu limite é a reserva. Thiago, mesmo com 40 anos, esbanja categoria e experiência, emprestando sua qualidade ao time do Fluminense.

Outro que não está garantido na decisão é Hércules. Ele foi destaque tricolor no Mundial de Clubes e fará muita falta se não jogar. Porém, as condições dele são melhores que as de Thiago Silva, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita.