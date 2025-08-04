Os problemas que podem favorecer o Inter na decisão da quarta-feira

Se Thiago Silva não puder jogar na quarta-feira (6), no jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil contra o Internacional, é certo que o Fluminense terá um grande prejuízo técnico.
O zagueiro Manoel, que pode ser o substituto, não é mau jogador, mas seu limite é a reserva. Thiago, mesmo com 40 anos, esbanja categoria e experiência, emprestando sua qualidade ao time do Fluminense.
Outro que não está garantido na decisão é Hércules. Ele foi destaque tricolor no Mundial de Clubes e fará muita falta se não jogar. Porém, as condições dele são melhores que as de Thiago Silva, que sentiu dores no músculo posterior da coxa direita.
Contra o Grêmio, o Fluminense venceu, e Renato Portaluppi arriscou porque a vitória era imprescindível - o time vinha de quatro derrotas consecutivas. O risco, entretanto, pode virar prejuízo na quarta-feira. Melhor para o Inter.