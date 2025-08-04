Os grandes investimentos da atual direção do Inter que não apresentaram o resultado esperado

E lá foi o presidente Barcellos. Esperou o término do contrato com Valencia e o jogador chegou. Pagou uma fortuna por Borré e ele veio. Deveriam ser protagonistas do futebol colorado. Tiveram poucos momentos de importância, mas nunca foram jogadores decisivos. Um gol aqui, outro ali.

O Inter gasta cerca de R$ 4 milhões por mês para ter estes jogadores só que o retorno é muito pequeno. Não me surpreenderei se eles ficarem no banco no grande jogo desta terça-feira (5). Foi assim em Montevideo, contra o Nacional, e quem decidiu o jogo foi o jovem Ricardo Matias. Será que Roger terá a mesma solução? Esta é uma grande dúvida que estou carregando para o Maracanã.