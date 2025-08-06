Onde está a salvação do Grêmio

Eduardo Gabardo informa que três jogadores deverão ser vendidos pelo Grêmio. O clube chegou a ter 12 atletas que vieram de fora do país. Gastou uma fortuna e não achou protagonistas. Muito melhor dar espaço para jogadores formados na base.
Neste momento, o clube tem cinco jogadores convocados pela seleção brasileira sub-17. É mais uma forte demonstração de que existe possibilidade de ter recursos técnicos importantes pelo grande trabalho que é feito na base do clube. Por aí está a salvação.
