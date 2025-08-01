O que Mano Menezes deve fazer enquanto o Grêmio espera por Roger Guedes

Treinador precisa manter Alysson e Riquelme no time. Renan Mattos / Agencia RBS

Roger Guedes. É só o que os gremistas esperam. Custa uma fortuna jamais vista no futebol gaúcho em termos de contratação. Segundo Marcelos Marques, é a chamada contratação incontestável.

Enquanto ele não vem, espero que Mano Menezes conserve Alysson e Riquelme entre os titulares. Só eles poderão acrescentar qualidade ao time do Grêmio que ainda está longe de ser considerado bom.

Neste final de semana, o Tricolor vai ao Rio de Janeiro buscar três pontos com alguns desfalques. Mas é importante lembrar que Renato, por sua história, deverá colocar um time reserva, pois tem decisão de Copa do Brasil na quarta-feira (6), contra o Inter. Que o Grêmio saiba aproveitar esta importante vantagem.