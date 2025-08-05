O problema de Grêmio e Inter está muito mais dentro de campo do que na casamata

Mano Menezes poderá ser demitido se o Grêmio não ganhar do Sport no próximo domingo (10). Ele não consegue melhorar o time gremista. E os resultados não tem sido bons. Vale o mesmo para Roger Machado . Se for eliminado pelo Fluminense, não deve ficar no time colorado.

Eu não entendo a troca de treinadores como solução. A qualidade dos nossos times não é boa. Grêmio e Inter se enganaram com a qualidade dos jogadores que foram contratados. Continuo achando que o problema dos nossos times está muito mais dentro de campo do que na casamata. Só que a cultura do nosso futebol manda demitir o treinador.