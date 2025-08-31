O nascimento do "Carpinismo"

Thiago Carpini fez o Juventude vencer a primeira fora de casa na Série A. Fernando Alves / Juventude,Divulgação

O Juventude vive um momento diferente com Thiago Carpini. Meus colegas da Rádio Gaúcha Serra já batizaram essa fase de Carpinismo, em alusão ao técnico que mudou a cara do time. E a expressão faz sentido.

A equipe deixou o fantasma do rebaixamento para trás e agora parece se encaminhar para fazer campanha.

Carpini parece ter nascido na maternidade de um hospital em Caxias do Sul e morado a vida inteira ao lado do Alfredo Jaconi, tamanha a identificação que construiu em pouco tempo.