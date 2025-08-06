O jogo do ano para o Inter

Time de Alan Patrick e companhia desembarcou no Rio na noite da última terça. Mateus Trindade / Agência RBS

O Inter se repete. Tem uma decisão pela frente e nela o grande desafio de ganhar do Fluminense no Maracanã. Mais uma vez os dirigentes se apresentam para chamar a atenção dos jogadores da importância da partida e da classificação. Ficar fora da Copa do Brasil tem prejuízos financeiros e de ambiente.

Importante lembrar que no final de semana tem jogo contra o Bragantino lá, e, depois três jogos contra o Flamengo, sendo um do Brasileirão e dois pela Libertadores. Trazer a classificação se faz muito importante. O Fluminense tem muitas deficiências técnicas.

Dá para ganhar. Diria que cada um tem 50% de chance. Jogando bem, com os jogadores se entregando com toda força, dá pra classificar. São times muito parecidos tecnicamente. Qualquer um pode ganhar. E é o jogo do ano.

Meio e ataque

Quais serão os jogadores que serão escalados para o meio campo colorado? E no ataque, quem serão os escolhidos? Perguntas que ainda estão distante da possibilidade de ter respostas aproximadas. O que vinha sendo feito carecia de qualidade. Mudar se fez uma obrigação. E quantos zagueiros? Dois ou três? Resposta somente uma hora antes do jogo.