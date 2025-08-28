O Inter precisa estancar cobranças em tom de ameaça

O Inter permitiu torcedores de organizadas invadindo dependências do clube e criando dificuldades. Depois da porta arrombada tudo pode . Cobranças com ameaças nada colaboram. Metem medo nos jogadores e estes perdem a espontaneidade. Nada soma. Tem que estancar isto.

Eu sei que tem muitos destes torcedores que tem votos no clube. Por isto eles ganham certa relevância. E fazem mal ao clube. Mesmo que desta vez não tenha existido depredação o ambiente piora. Isto parece não ter fim na maioria dos clubes brasileiros. Torcedor organizado não tem nenhuma contribuição.