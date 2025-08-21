O Inter busca encontrar o culpado pela chuva de papel picado

O Inter realiza uma sindicância para saber quem é o responsável pelos papéis picados que foram jogados no gramado do Beira-Rio . Seria bom descobrir quem é o culpado, para que nunca mais apareça com ideias mirabolantes que só prejudicam o clube. Os torcedores que encontro estão decepcionadíssimos com isto e com o time.

Nada do que o time colorado fez em campo foi capaz de dar alguma alegria ao seu torcedor. Só restou vergonha, que agora se soma ao não pagamento dos papéis. Ou será que pagaram ontem à tarde? Seria bom para não ficar caracterizado como mais um vexame para o clube. Claro que o torcedor, aquele que gosta do clube, não quer saber disto. Mas está posto. O jogo foi constrangedor, mas os papéis picados foram mais ainda. A direção do Inter precisa ter mais cuidado com aquilo que emana do clube.