Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Mais qualidade
Opinião

O Grêmio terá uma mão cheia de reforços

Marcos Rocha já desembarcou em Porto Alegre e o Tricolor aguarda a chegada do restante dos novos jogadores

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS