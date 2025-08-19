O Grêmio terá uma mão cheia de reforços

Contra o Atlético-MG, Villasanti deixou a partida aos 43 minutos do primeiro tempo e nesta segunda-feira (18) veio o diagnóstico: ruptura ligamentar e lesão no menisco. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Serão cinco reforços. A direção do Grêmio, finalmente, se deu conta de que precisava dar melhor qualidade para o seu time. E também irá contar com a exaustão dos principais adversários. O que se viu domingo (17) passado foi que o Atlético-MG perdeu força no segundo tempo. O Grêmio se aproveitou disto e ganhou o jogo.

O Tricolor está gastando ainda mais dinheiro, mas se sabe que o prejuízo maior é indesejável, ele seria o rebaixamento. O pânico dos torcedores de que isto viesse a acontecer já é passado. Existe luz no final do túnel. O Grêmio voltou a ser grande. Que siga assim.