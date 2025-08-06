Talvez você não tenha se dado conta do que acontece no Grêmio com a produção de jogadores da base . Riquelme e Alisson são neste momento titulares eleitos pelo treinador Mano Menezes . Isto tem muita importância. Eles podem ser o diferencial para que o clube melhore sua participação no Brasileirão.

Claro que você não está esperando que a recuperação venha por Amuzu, ou por Cristaldo ou outro menos lembrado. Esta semana saiu a convocação da seleção brasileira sub 17. Foram convocados cinco jogadores do Grêmio. Um número espetacular que evidencia o grande trabalho que se faz neste departamento do grupo. Com a nova direção tenho informações que será ainda mais incrementado e o Grêmio será muito forte se continuar formando jogadores. Que assim seja.