O Grêmio precisa de Marcelo Marques

Será que Marcelo Marques não desistirá novamente? Jefferson Botega / Agencia RBS

Será que Marcelo Marques não desistirá novamente? Ele é um grande gremista e está passando por bons e maus momentos. Tomara que fique. O Grêmio precisa dele. Deve ter existido um trabalho frequente de Antonio Dutra Júnior, que é seu escudeiro principal.

Mas é preciso ter um pouco de paciência. Seu modelo empresarial deve ter sido ouvido por muita gente. Clube e empresa andam juntas na sua administração.

A Marquespan é um modelo de gestão e o Grêmio é uma baderna. Ele deve ter feito exigências e foi atendido. Não pode ser diferente para um empresário e a gestão criminosa de clubes.