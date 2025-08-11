O Grêmio percorre um caminho perigoso

Grêmio perdeu por 1 a 0 para o Sport. André Ávila / Agencia RBS

Os dirigentes do Grêmio precisam se dar conta da situação complicada que o time está vivendo e das consequências que poderão ser muito ruins caso isto não aconteça. O aproveitamento atual é de 37%, um número que fica roçando a linha do rebaixamento.

E clube grande quando entrega em desespero, quando seus torcedores vaiam constantemente o time, quando a bola queima os pés dos jogadores, acaba numa situação insustentável. O clube já caiu três vezes. Não pode repetir. Precisa ficar na elite e fazer grandes promoções no ano que vem.

Não há margem para rebaixar. Não existe prejuízo maior. É preciso achar um entendimento entre os que mandam e os que irão mandar para achar soluções. Contratar jogadores é uma necessidade tão grande quanto o ar que respiramos. Chega de inveja, de política, de desavenças pessoais, se é que ela existe. O Grêmio é maior que tudo. Está doente, precisa ser curado e seguir sua gloriosa vida. O caminho está perigoso. Mãos à obra ao trabalho.