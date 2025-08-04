O Grêmio deve contratar Marcelo Grohe?

Marcelo Grohe, ex-goleiro gremista aterrizou em Porto Alegre , na madrugada desta segunda-feira (4). Os torcedores do Grêmio tem muita saudade daquelas defesas maravilhosas, daquela segurança que o goleiro transmitia para os zagueiros. Um atleta exemplar, discreto no seu procedimento e respeitoso com todos.

Mas ele deve ser contratado? Tiago Volpi não transmite confiança aos jogadores e torcedores. No entanto, é importante saber o estado físico e técnico deste jogador. Ele está na lembrança de todos. Um assunto para ser bem discutido entre os dirigentes gremistas. E se for aprovado, uma imensa alegria para os torcedores.