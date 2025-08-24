Grêmio empatou em 0 a 0 na noite deste sábado (23). André Ávila / Agencia RBS

Mesmo que a direção tenha dado a Mano Menezes reforços, o futebol do Grêmio continua dando aulas de pobreza franciscana. Contra o Ceará não teve nada. Futebol pobre, poucas chances de gol, jogadores em péssima atividade. Continua lutando contra o rebaixamento.

Os reforços que chegaram ainda não deram uma qualidade esperada pelo torcedor. É muito difícil consertar um time de futebol tão ruim. Os gremistas nada fizeram para ganhar do Ceará. Futebol de pobreza, sem jogadores destacados individualmente, sem esquema de jogo capaz de envolver o adversário.

Não foram em vão as fortes vaias de milhares de torcedores que foram ouvidas na Arena. O Grêmio precisa mais. Muito mais. Dos dirigentes, do treinador, do Felipão. Do jeito que está será difícil ver um time pelo menos razoável. Tem muito jogador ruim, sem nenhuma qualidade, que acaba jogando e nada produzindo. O Grêmio continua preocupando seu torcedor. Tá difícil.