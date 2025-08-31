O Grêmio calou o Maracanã

Volante peruano fez uma grande estreia. Lucas Uebel / Grêmio FBPA/Divulgação

Quem foi ao Maracanã esperando ver Pedro, Lino ou outros jogadores do Flamengo, acabou encontrando Noriega. O estreante foi espetacular, atuou como zagueiro e também como volante, e ainda criou a jogada que resultou no pênalti e no gol de empate do Grêmio.

Outro destaque esteve no gol. Tiago Volpi fez duas defesas fantásticas e ainda assumiu a responsabilidade de cobrar o pênalti, com frieza e naturalidade.

Claro que o Flamengo foi melhor, pressionou o tempo inteiro e é um time tecnicamente superior. Mas os 70 mil torcedores rubro-negros não viram a vitória do seu time.

Ponto conquistado

André Henrique também entrou bem e merece mais atenção do clube. O ponto conquistado foi praticamente milagroso, dado o tamanho da diferença técnica entre as equipes.

Ainda assim, o Grêmio mostrou evolução: Cuéllar deu mais consistência ao meio e Noriega foi a grande surpresa positiva.

É fato que ainda faltam jogadores. O gol sofrido nasceu de um erro de Olivera em contra-ataque, que acabou sendo fatal ao permitir a jogada convertida por Arrascaeta.

Perspectivas

Mesmo assim, o Grêmio soma agora 25 pontos, aguarda a estreia de Arthur e sinaliza perspectivas de melhora.

O Maracanã se calou para Volpi, Noriega, Cuéllar e para Mano Menezes, que conquistou quatro pontos em duas partidas fora de casa contra adversários de peso: Atlético-MG e Flamengo.