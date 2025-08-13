Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Necessidades
Opinião

O Grêmio busca opções em um mercado difícil 

Jogadores que já atuaram sete vezes no Brasileirão, não são opção para o clube, o que resta é olhar para o exterior

