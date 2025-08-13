O Grêmio busca opções em um mercado difícil 

Na volta do Brasileirão, o Grêmio jogou em casa duas vezes e perdeu nas duas ocasiões. Renan Mattos / Agencia RBS

Marcelo Marques quer muito ajudar o Grêmio, mas não está conseguindo. Seu interesse de entregar para o clube um jogador do tamanho de Roger Guedes esbarrou num mercado muito complicado. Os caras do Catar não precisam dinheiro. Mesmo com toda insistência gremista, nunca deram esperança.

Mas e agora, quem contratar? O mercado impõe muita dificuldade. Na série A do Brasileirão não se contrata ninguém. Os bons, aqueles que poderiam melhorar o time do Grêmio, já atuaram sete vezes, ou seja, tem a negociação inviabilizada. Tem que olhar, então, para o exterior. Ai vem o preço. Nosso dinheiro, até mesmo o do Marcelo, não compra os melhores. E os médios não acrescentam.

Como fará o Grêmio para se reforçar e fazer uma campanha muito melhor neste Brasileirão? Confesso que vejo no horizonte gremista um oceano de dificuldades. Espero que alguém vislumbre algo muito especial. Dinheiro tem. Tomara que não botem mais dinheiro bom em cima de jogador ruim.

Necessidades

O que falta para o Grêmio ter um time muito melhor? Falta um lateral direito. Muitas improvisações tem sido feitas nesta posição trazendo evidentes prejuízos ao time. Precisa um volante melhor. Muito melhor. Tem que achar. Precisa de um meia e acho que centroavante, talvez, o Grêmio tenha encontrado em Carlos Vinícius. Tem tamanho, tem posicionamento, encara os zagueiros. Acho que estamos perto de uma solução. Quem sabe. Seria uma solução da maior importância.