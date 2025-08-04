O ambiente no Beira-Rio é de desencanto

Arboleda abriu o placar para o São Paulo no primeiro tempo. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma derrota do Inter no Beira-Rio, e não foi para os melhores times do Brasil. Depois de perder para o Fluminense e colocar a situação na Copa do Brasil em séria complicação, o Inter perdeu na noite deste domingo (3) para o São Paulo.

Roger mudou seu esquema tático, com três zagueiros. Colocou Alan Rodriguez, que fez uma estreia muito razoável, mas não veio a vitória.

Muito disso aconteceu porque os dois centroavantes, Valencia e Borré, não chutaram uma bola em gol.