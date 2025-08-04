Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Mais uma derrota
Opinião

O ambiente no Beira-Rio é de desencanto

Colorado perdeu para o São Paulo por 2 a 1 e os dois centroavantes não chutaram em gol

Pedro Ernesto Denardin

