Não se pode trabalhar com a hipótese de que o Grêmio não ganhe

Mano não é milagroso. Lucas Uebel / Grêmio/Divulgação

Tendo defendido Mano Menezes no Grêmio daqueles que querem sua demissão. Ele tem mas mais um time cheio de dificuldades, de um grupo muito mal feito com excesso de jogadores em algumas posições e sem jogadores em outros lugares. Este absurdo com jogadores de qualidade média ou menos não termina num bom time.

E Mano não é milagroso. Só que neste domingo o adversário é pior. O Sport Recife é muito menos do que o Grêmio. Não tem vitória no Brasileirão. Tem seis empates e um caminhão carregado de derrotas.

O Grêmio precisa ser considerado favorito. E não se pode trabalhar com a hipótese de que não ganhe este jogo. Se isto acontecer não faltarão vozes muito fortes para pedir a demissão do treinador. O Grêmio precisa muito destes três pontos.