Não consigo entender a alegação de Grêmio e Inter sobre falta de dinheiro

Alex Santana e Alan Benítez são contratações recentes da Dupla. Montagem de fotos de Lucas Uebel/Grêmio e Ricardo Duarte/Inter

Não dá para aceitar a desculpa dos nossos grandes clubes sobre não ter dinheiro. O Grêmio teria gasto mais de R$ 62 milhões em 2025 adquirindo jogadores. O que sobrou disso? Não existe um protagonista sequer no time.

Sim, é menos do que gastam os milionários do centro do país. Formando jogadores na base não precisam contratar tantos. Busca dois ou três diferentes e recheia com a base e quase está pronto o time.

O Inter ganhou muito dinheiro da Liga e R$ 136 milhões da venda de Gabriel Carvalho. Onde foi parar este dinheiro? Contratou reforços mas não pagou alguns. E no time titular colorado não tem jogadores formados no clube.