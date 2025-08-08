Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Desculpa
Opinião

Não consigo entender a alegação de Grêmio e Inter sobre falta de dinheiro

Clubes gastam muito contratando jogadores que não dão resultado

