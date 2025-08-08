Não consigo entender a alegação de Grêmio e Inter sobre falta de dinheiro

Não dá para aceitar a desculpa dos nossos grandes clubes sobre não ter dinheiro. O Grêmio teria gasto mais de R$ 62 milhões em 2025 adquirindo jogadores. O que sobrou disso? Não existe um protagonista sequer no time.
Sim, é menos do que gastam os milionários do centro do país. Formando jogadores na base não precisam contratar tantos. Busca dois ou três diferentes e recheia com a base e quase está pronto o time.
O Inter ganhou muito dinheiro da Liga e R$ 136 milhões da venda de Gabriel Carvalho. Onde foi parar este dinheiro? Contratou reforços mas não pagou alguns. E no time titular colorado não tem jogadores formados no clube.
Sendo assim, devo concluir que não é a escassez de dinheiro que faz nossos times não ter qualidade para disputar títulos. Estamos gastando mal. Muito mal.