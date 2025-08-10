Minha aposta para o confronto do Grêmio contra o Sport

Assim como na vitória contra o Fortaleza, Grêmio tem tudo para ter êxito contra o Sport. Duda Fortes / Agencia RBS

Poucas são as possibilidades nas 38 rodadas do Brasileirão de escrever que o Grêmio é favorito. Desta vez é possível. O adversário é lanterna da competição, tem seis empates e nenhuma vitória. Ainda tem uma boa quantidade de derrotas.

Neste caso, vou para a Arena transmitir uma vitória gremista contra o Sport. Não pode ser diferente porque são pontos essenciais. Jogar contra o lanterna em casa, com sua torcida e não ganhar é crime de lesa pátria.

Este jogo é importante para Mano Menezes. Todos que contestam seu trabalho e já pedem sua substituição ficarão ainda mais legitimados se a vitória não vier.

Não dá para duvidar que o próprio profissional peça demissão. É um jogo muitíssimo importante.