Minha aposta para o confronto do Grêmio contra o Sport

Poucas são as possibilidades nas 38 rodadas do Brasileirão de escrever que o Grêmio é favorito. Desta vez é possível. O adversário é lanterna da competição, tem seis empates e nenhuma vitória. Ainda tem uma boa quantidade de derrotas.
Neste caso, vou para a Arena transmitir uma vitória gremista contra o Sport. Não pode ser diferente porque são pontos essenciais. Jogar contra o lanterna em casa, com sua torcida e não ganhar é crime de lesa pátria.
Este jogo é importante para Mano Menezes. Todos que contestam seu trabalho e já pedem sua substituição ficarão ainda mais legitimados se a vitória não vier.
Não dá para duvidar que o próprio profissional peça demissão. É um jogo muitíssimo importante.
