Jogos contra Bragantino e Flamengo podem definir muita coisa no Inter  

Depois de ser eliminado da Copa do Brasil pelo Fluminense, agora surgem novos desafios para os colorados. Tem Brasileirão, onde a situação na tabela é média, e depois a Libertadores para enfrentar o grande Flamengo.

Neste sábado (9), há o jogo contra o Bragantino. Roger tem os desfalques de Vitão e Mercado, e deve também ficar sem Carbonero. Alan Patrick parece ser dúvida. Nada fácil, já que o adversário tem feito uma bela campanha no Brasileirão jogando no seu estádio. Lá tudo é sempre muito difícil.

Importante preservar jogadores porque na quarta-feira tem Flamengo no Maracanã. Serão três jogos contra o time carioca. Os resultados e até as atuações com desempenhos do time colorado marcarão fortemente na continuidade ou não dos treinador Roger Machado.

Se for mal, poderá sair também Paulo Paixão e o auxiliar D'Alessandro. Eles conseguem dar amplitude e força ao time colorado. Mas também pode ser a hora da superação e da volta por cima com os profissionais, dirigentes e torcedores.