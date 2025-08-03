Grêmio foi mais do mesmo contra o Fluminense

O Grêmio se repetiu. Zaga improvisada, laterais sem qualidade e improvisações, meio-campo sem criatividade e um atacante que é retirado sendo uma das poucas coisas boas do time, caso do Alysson. Pouca coisa funciona.
A montagem do grupo de jogadores do Grêmio, custando mais de R$ 20 milhões por mês, é da mais pura incompetência.
Claro que as vozes serão ruidosas contra Mano Menezes. Podem até demiti-lo. É só o que falta. Mas, diante das dificuldades técnicas do time, nem Jesus Cristo teria condições de fazer algo melhor.
Mais do mesmo
Ainda bem que, no próximo domingo (10), o adversário é o Sport Recife, na Arena. O time pernambucano não tem nenhuma vitória.
Definitivamente, o Grêmio tem como tarefa, até o final do ano, escapar do rebaixamento. Não tem condições técnicas de almejar nada mais. Reforços são necessidades urgentes. Será que virão?
Neste sábado (2), o Grêmio foi mais do mesmo. Jogou pouco, não teve nenhuma oportunidade real de marcar gols no jogo inteiro. Tomara que o zagueiro Balbuena consiga desentortar o time. Mas, por mais que possa acrescentar, ainda será pouco.
