Grêmio e Inter precisam melhorar

Fiz uma pesquisa interativa no Sala de Redação perguntando aos ouvintes quem está pior. Deu Grêmio . Significa dizer, como o que concordo, que o time colorado é um pouco melhor. O Grêmio parece ter mais força para jogar, mas seus jogadores não são tão bons. Claro que estou falando de diferenças pequenas.

Os dois estão muito abaixo da média histórica de qualidade. Nossos times têm se notabilizado pelo fato de que disputamos campeonatos para não cair. Espero que no ano que vem tudo mude. Precisamos melhorar. E melhorar muito. O Grêmio vai trocar de direção. Virá Marcelo Marques com muita sede no pote. Já no Internacional não sei o que poderá ser diferente. O presidente será o mesmo.