Grêmio conquistou uma vitória com a sua cara

Edenilson foi o autor do primeiro gol gaúcho. FERNANDO MORENO / AGIF - AGÊNCIA DE FOTOGRAFIA/ESTADÃO CONTEÚDO

A história do Grêmio mostra momentos de bravura característicos. Foi assim na tarde deste domingo (17) BH. Foi vitória, antes de tudo, de força e determinação.

De forte marcação, deixando o ataque do Galo quase sem jogadas, a não ser aquele gol antológico de Scarpa, que deverá ser o mais bonito do campeonato.

Balbuena e Carlos Vinicius já deram alterações para melhor. O centroavante foi expulso injustamente, e o zagueiro, além de sua eficiência ofensiva, fez um belo gol.

Assim é o Grêmio. Pode ter problemas técnicos, que são muitos. Mas quando se apega à força histórica, consegue muita coisa importante. E vem mais reforços por aí.

E assim o Grêmio dá uma melhorada significativa e escapa do fantasma do Z-4 que tanto atormenta o torcedor.