Flamengo jogou em ritmo de treino

Roger Machado tem à disposição poucos jogadores, se comparado ao Flamengo. Por isso, escalou neste domingo (17) um time completamente reserva. O Flamengo, por sua vez, entrou em campo com vários titulares.

A equipe carioca venceu por 3 a 1, jogando em ritmo de treinamento. Os reservas do Inter atuaram dentro de suas limitações e foram superados pela diferença técnica. Se o Flamengo já é considerado superior entre os titulares, a distância aumenta ainda mais quando os reservas entram em campo.

