Flamengo jogou em ritmo de treino

Roger Machado tem à disposição poucos jogadores, se comparado ao Flamengo. Por isso, escalou neste domingo (17) um time completamente reserva. O Flamengo, por sua vez, entrou em campo com vários titulares.
A equipe carioca venceu por 3 a 1, jogando em ritmo de treinamento. Os reservas do Inter atuaram dentro de suas limitações e foram superados pela diferença técnica. Se o Flamengo já é considerado superior entre os titulares, a distância aumenta ainda mais quando os reservas entram em campo.
No entanto, essa partida pouco tem a ver com o confronto de quarta-feira (20), válido pela Libertadores — exceto pelo fato de que os jogadores estarão descansados. Isso pode fazer grande diferença. O time carioca leva vantagem, mas uma vitória por apenas um gol leva a decisão para os pênaltis, onde tudo pode acontecer.