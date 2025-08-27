É hora de Grêmio e Inter darem a volta por cima

Se a dupla não conseguir pontuar no final de semana, o Mengão passa por cima. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Somando os pontos ganhos por Inter e Grêmio no campeonato, chegamos ao número de 48. Sozinho o Flamengo tem 46. Se a dupla não conseguir pontuar no final de semana, o Mengão passa por cima.

O que me deixa esperançoso de que poderemos voltar a enfrentar o Flamengo e o Palmeiras, os milionários, é que o Grêmio, por exemplo, tem cinco jogadores na seleção brasileira sub-17.