É hora de Grêmio e Inter darem a volta por cima

Somando os pontos ganhos por Inter e Grêmio no campeonato, chegamos ao número de 48. Sozinho o Flamengo tem 46. Se a dupla não conseguir pontuar no final de semana, o Mengão passa por cima.
O que me deixa esperançoso de que poderemos voltar a enfrentar o Flamengo e o Palmeiras, os milionários, é que o Grêmio, por exemplo, tem cinco jogadores na seleção brasileira sub-17.
Se não saírem vendendo na primeira proposta, poderão ter muito breve um time de qualidade. E não dá para comprar jogadores médios. Eles firmam times médios. Não se vai a lugar nenhum e desanima os torcedores. É hora de dar a volta por cima.