Do jeito que o Inter está outras eliminações virão

Borré teve atuação apagada. Max Peixoto / Especial

Foi só mais uma eliminação. Do jeito que está outras virão. O time é caro e não tem a qualidade do que custa. Tem jogadores primários, tem atacantes que não fazem gols.

E olha que o Fluminense é ruim. Poucas oportunidades de gol. Poucos chutes. Pouco futebol. Uma direção que está faz muito tempo comandando o clube e que não consegue ter um time competente.

Uma direção que deixa de pagar contas na transação de jogadores. E este clube acaba perdendo credibilidade. Momento péssimo para os colorados. E agora tem que ganhar do Bragantino fora de casa e precisa somar pontos no Brasileirão. E na semana que vem três jogos contra o Flamengo, um pelo Brasileirão e dois pela Libertadores. Falta futebol, falta jogador de qualidade , falta dinheiro, falta tudo.

É uma rotina de eliminações que se repete e atormenta o coração dos jogadores colorados.