Consigo entender a desistência de Marcelo Marques à presidência do Grêmio

Marcelo Marques participou do Sala de Redação da última quarta-feira (27). Jefferson Botega / Agencia RBS

Eu acho que consigo entender o ex-candidato à presidência do Grêmio. Ser presidente de um grande clube tem muitas obrigações. Mas tem coisa pior. As cobranças são muito fortes e fazer futebol não é assim tão fácil. Pelo contrário, é difícil suportar as pessoas fanáticas e mal educadas. Marques é um empresário vitorioso. Não tem crise no seu negócio porque todos precisam comer pão. E ele sabe trazer o mercado para si.

No futebol é diferente e muito pior. As safadezas de jogadores profissionais e sob contratos milionários recaem na sua gaveta. As agressões de torcedores são repetidas e fortes desde que os resultados não sejam satisfatórios. As ameaças para familiares também existem. Quem entende a rotina do clube se solidarizará. Eu entendo sua retirada e também sua desistência. Ele pode ajudar o clube sem ser seu presidente. Pode e deve apoiar um candidato forte que possa levar o clube para frente.