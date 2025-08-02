A possível vantagem do Grêmio diante do time de Renato

Renato ganhou do Inter no meio da semana. Renan Mattos / Agencia RBS

Pelo que conhecemos de Renato Portaluppi e seus procedimentos profissionais, é muito difícil que ele escale titulares para jogar contra o Grêmio. É costume deste profissional preservar seus jogadores para jogar as competições de mata-mata e desprezar o Brasileirão. Passou alguns anos fazendo isto aqui no Grêmio e não creio que tenha mudado.

Além disto, ele conseguiu ganhar do Inter, o que lhe remete favoritismo na Copa do Brasil. Tem vitória e agora joga no Maracanã, na frente da sua torcida. Será que o Grêmio irá aproveitar? Estando fora da Sula, Mano teve todo tempo para treinar e descansar seus atletas.

Se conseguir ganhar, ficará numa bela situação na tabela e começará, definitivamente, a fugir das últimas posições da tabela. Aí está a importância do jogo desta noite.