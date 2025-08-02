Pedro Ernesto

Pedro Ernesto Denardin

Narrador na Rádio Gaúcha, comanda o Sala de Redação, é colunista de ZH e, nas horas vagas, cantor tradicionalista. Enfim, um showman.

Pelo Brasileirão
Opinião

A possível vantagem do Grêmio diante do time de Renato

Tricolor encara o Fluminense neste sábado (2)

Pedro Ernesto Denardin

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS