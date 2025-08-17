A missão do Inter contra o Flamengo pelo Brasileirão

Roger saberá como não desgastar seus jogadores. Ricardo Duarte / Inter, Divulgação

Como a decisão da vaga da Libertadores entre Inter e Flamengo está aberta, cabe ao Inter desgastar o mínimo de seus jogadores titulares, sempre lembrando que são cinco alterações e Roger sabe o que fazer. Esta incrível sequência de enfrentamentos entre Inter e Flamengo faz os treinadores pensarem muito.

Filipe Luís tem à disposição um número muito maior de soluções, mas as do Inter também não são desprezíveis. Além do time, Roger tem bons jogadores para fazer as trocas que o jogo exige.

Este confronto do Brasileirão serve muito mais para o treinador colorado. Ele tem que cuidar do desgaste dos jogadores mais importantes, seja no time titular ou nas alterações que deverá fazer ao longo da partida.

Os jogadores e o time

O Flamengo é representado por um grupo de primeira linha, com jogadores que custaram muito dinheiro, na tentativa de formar, outra vez, um grande time.

Como se sabe, no futebol existe diferença entre ter bons jogadores e um time. Aquele que tinha Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro e outros dificilmente será repetido. Aquilo que Jorge Jesus conseguiu com o Flamengo, nunca mais. Nunca em futebol é uma palavra muito forte, mas ficarei muito surpreso se isso acontecer.

Neste momento o clube carioca tem jogadores maravilhosos e está em busca de uma equipe. Se conseguir, será espetacular, mas ainda não é. Por isso, consigo enxergar muita possibilidade de classificação dos colorados na quarta feira (20).