A dificuldade que o Grêmio encontra para se reforçar

Jogadores como Riquelme (com a bola) e Alysson (de costas) estão entre os que o Grêmio não poderia buscar no mercado Renan Mattos / Agencia RBS

O Grêmio, com o apoio de milionários, corre desesperadamente atrás de reforços. A direção busca jogadores que possam fazer diferença, mas esbarra em uma dura realidade: os preços estão aviltantes.

Jogadores médios custam 10 milhões de euros, mais do que R$ 64 milhões na cotação de hoje. O atacante que o Grêmio quer custa mais do que isto, além de um salário astronômico.

É por isso que eu reforço a ideia de que a forma mais barata de montar um grande time está na formação de jogadores, com trabalho de base e investimentos nesse setor.