A dificuldade que o Grêmio encontra para se reforçar

O Grêmio, com o apoio de milionários, corre desesperadamente atrás de reforços. A direção busca jogadores que possam fazer diferença, mas esbarra em uma dura realidade: os preços estão aviltantes.
Jogadores médios custam 10 milhões de euros, mais do que R$ 64 milhões na cotação de hoje. O atacante que o Grêmio quer custa mais do que isto, além de um salário astronômico.
É por isso que eu reforço a ideia de que a forma mais barata de montar um grande time está na formação de jogadores, com trabalho de base e investimentos nesse setor.
Hoje, o Grêmio tem Alysson Edward e Riquelme jogando como titulares. Como disse o CCD, ainda não sabemos o patamar em que eles podem chegar. Porém, é certo que são jogadores que, hoje, o Grêmio não teria dinheiro para contratar.