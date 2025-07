Tivemos duas equipes nas quartas de final , eliminando gigantes milionários. E ainda temos o Fluminense na semifinal . Eu não duvido que o time do Renato passe para o jogo final. Foi um desempenho maravilhoso. Nossos times enfrentaram os melhores do mundo e quando perderam foi no detalhe.

Eu estou muito orgulhoso do futebol brasileiro e já começo a achar que, com Carlo Ancelotti, poderemos sim chegar à conquista da Copa do Mundo no ano que vem. Tenho a impressão de que o futebol brasileiro ressuscitou.