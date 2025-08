Tem volta, mas o Inter decepcionou mais uma vez

Colorado pode ganhar, desde que jogue sem os erros do Beira Rio. Duda Fortes / Agencia RBS

Mais uma decepção do Inter na Copa do Brasil, competição que traz um retrospecto muito ruim ao longo da sua história para o torcedor colorado. O Fluminense tinha perdido quatro jogos depois do Mundial de Clubes e trouxe desfalques importantes. Eu imaginava uma vitória com alguma tranquilidade dos colorados.

Mas Thiago Maia conseguiu entregar um gol para o time carioca. Empatou com Carbonero, mas logo sofreu outro gol com grande jogada de Serna e finalização de Everaldo. Tem volta. Quarta-feira (30) que vem tem Maracanã. Pode ganhar, desde que jogue sem os erros do Beira Rio.

Tarefa difícil, mas não impossível. Os colorados tem time para ganhar do Fluminense em qualquer lugar. A noite que passou foi decepcionante. Os 33 mil torcedores que foram ao estádio colorado saíram decepcionadíssimos. Roger também não foi bem. Encheu o time de atacantes no segundo tempo mas não se viu chances de gol.