Para o Grêmio, um empate com o Cruzeiro pode ser uma festa

Mano não poderá contar com Dodi. Renan Mattos / Agencia RBS

Se o empate for o resultado de domingo (13) no jogo do Grêmio contra o Cruzeiro, é festa. Qualquer pontinho fora de casa vem como uma graça de Deus. A tabela nos próximos jogos é muito difícil.

Pena que Mano não tem Dodi. Ele não é um jogador reconhecido pela sua importância. Não é um volante com alta técnica, mas tem uma capacidade competitiva incomum. Tivesse ele, o Grêmio teria três volantes.

O treinador pode optar pela presença de Edenilson, mas este não tem a capacidade de marcação de Dodi ou até a sua movimentação em campo. O jogo é muito difícil. Mais do que isto, é o jogo para colocar em prova a melhora do time do Grêmio.

O volante tinha sido importante antes da parada do campeonato e teve bons dias de treinamento. Saberemos um pouco mais da capacidade do time gremista e de alguns jogadores. A grande esperança está no jovem Alisson que tem sido a grande surpresa. Mas também é um teste defensivo importante. O Cruzeiro tem um ataque maravilhoso.