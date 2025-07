Os jovens decidem para o Grêmio

Torcida gremista compareceu em São Januário. THIAGO RIBEIRO / AGIF/Estadão Conteúdo

Foi Gustavo Martins, mais uma vez, que tirou o Grêmio da derrota e marcou o gol de empate que resulta num ponto importante num jogo em que o Vasco foi melhor. Desta vez Pavon acertou um cruzamento. Lembram que foi ele que colocou o Grêmio na final do Gauchão contra o Juventude num gol muito discutido. Depois foi André Henrique que jogou por cobertura na saída do goleiro do Vasco da Gama e a bola bateu no travessão.

Ele já tinha feito um belo gol contra o Cruzeiro. Foi o que de mais importante fez o Grêmio. No resto escapou de perder. Bolas no poste e muitas grandes defesas de Volpi, desta vez um grande goleiro. Futebol paupérrimo do Grêmio.

E agora será que tem bola para fazer goleada no Alianza Lima na quarta feira? O torcedor pode fazer a diferença. O ambiente será todo gremista com a compra da Arena. Só que com o futebol que anda jogando será pouco. Mano não pode perder de vista que os jovens podem e fazem a diferença.