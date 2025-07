Os jovens centroavantes de Grêmio e Inter merecem mais reconhecimento

André Henrique e Ricardo Mathias. Montagem com fotos de DANTE FERNANDEZ e LUCAS UEBEL / AFP / Grêmio

Considero ruim o tratamento dado por Grêmio e Inter a seus jovens centroavantes.

O Inter tem Ricardo Mathias, aquele que fez um golaço em Montevidéu e garantiu a classificação ao mata-mata da Libertadores. Mas só jogou porque não tinha outro. Ele é terceira opção, uma vez que os outros são famosos e ganham fortunas.

No Grêmio, tem André Henrique. Será que ninguém viu que ele tem qualidades importantes, que pode vir a ser um grande centroavante? Faz gols, dá assistências, chuta no travessão mas só é colocado no time em última instância. Acho que estamos com um grande desperdício nos dois clubes.

