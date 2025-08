O sentimento que Mano Menezes desperta na torcida do Grêmio

Acredito que o torcedor deveria ter mais paciência com o treinador tricolor. Duda Fortes / Agencia RBS

Me impressiona o grau de irritação de alguns torcedores do Grêmio quando se faz alguma defesa do trabalho do treinador Mano Menezes. Talvez imaginem que ele tem na mão um grupo qualificado, de grandes jogadores e que deveria ganhar de todos os adversários.

O time do Grêmio é torto porque não tem lateral direito. Toma muitos gols pela falta de um bom volante, daqueles que dedicam a vida para proteger os zagueiros. E a bola não chega no ataque porque quem treina times carentes de jogadores de qualidade precisa, antes de tudo, se proteger defensivamente.

Quero ver o Grêmio depois dos reforços que a direção está procurando. Mano já achou, junto com o Felipão, dois jogadores da base que começam a fazer diferença. Só que melhorar um time com tanta deficiência não é para poucos dias.

Não haverá rebaixamento pelo que se está vendo e este é o título que gremistas poderão comemorar este ano. Ou, quem sabe, uma classificação para a Sul Americana.

As peças que podem ajudar Mano

Mayke assinou com o Santos e vai jogar na Vila Belmiro. Lamento ver que o Grêmio não conseguiu sua contratação. Ele teria desentortado um time que joga com jogadores fora de posição e completamente desorientados. É o tipo do jogador que arruma time e que não é fácil de encontrar no mercado.

Outra necessidade urgente é ter um volante. Ou ainda, quem sabe, Cuéllar consegue jogar. São sete meses de preparação sem resultado nenhum. Nunca tinha visto nada parecido.

Por enquanto as grandes novidades são Alysson, Riquelme e André Henrique. Pena que este último tenha se lesionado. Mas faz parte.