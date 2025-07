O retorno do goleiro Rochet ao Inter

Após 3 meses, o goleiro Rochet retorna ao Inter. Ricardo Duarte / Inter

Falei com o médico Paulo Henrique Ruschel. Foi ele quem operou o goleiro Colorado. Rochet teve uma fratura na mão no primeiro jogo do Brasileirão, contra o Flamengo no Maracanã. Foi uma cirurgia importante e complicada. Mas o médico me garante que ele está totalmente recuperado.

Agora é preciso levar este rapaz a um Pai de Aanto. Ele precisa de um passe, daqueles que oferecem força e proteção, para que consiga jogar com naturalidade e não ser mais vitimado com lesões importantes que o impossibilitam de jogar.

Rochet será uma atração muito especial na partida de sábado (12), contra o Vitória, no Beira-Rio. Será seu primeiro jogo este ano e já estamos no mês sete. Verdade que seu substituto foi muito bem. Anthoni, formado na base colorada, sempre foi um grande jogador. Rochet volta ao time porque está em um andar mais alto no futebol. Ele é ainda titular da seleção uruguaia.