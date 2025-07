O Inter tem obrigação de vencer o Ceará

A atuação do Inter contra o Vitória foi assustadora. Um time lento, espaçado, com atacantes que parecem não estar no jogo. Se salvou por um golaço de Tabata no final do jogo. Mas precisa mais. Estando em três competições é certo que terá jogadores arrebentados em breve, outros com punição por cartão, e o cansaço dos muito jogos.