O erro que o Inter não pode cometer contra o Fluminense

Contra o Nacional, do Uruguai, o Inter chegou a estar levando 3 a 0 no primeiro tempo. No domingo (27), contra o Vasco, isto não se repetiu porque Vegetti e seus companheiros perderam muitos gols.

Verdade que veio a reação. Com força e determinação, mas incompreensível.

Ninguém consegue explicar o que acontece. Em condições normais, o Inter atropela o Vasco, como aconteceu no segundo tempo de domingo.

Roger traduz isto como falta de foco, de necessidade de estar sempre com o pé no fundo do acelerador. Logicamente isto não se repetirá amanhã contra o Fluminense.

Copa do Brasil é o verdadeiro retrato dos jogos eliminatórios. Quem leva dois gols de diferença está na UTI para o segundo jogo. Se a diferença for de três gols, está sepultado ou cremado.

Espero um Inter esperto, com estádio lotado e aproveitando a má fase do Fluminense, que não ganhou nenhum jogo depois de ter brilhado no Mundial de Clubes.