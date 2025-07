Não esperava algo muito diferente da torcida do Grêmio

Torcida deve comparecer em peso na quarta. Duda Fortes / Agencia RBS

O Sala de Redação tem todos os dias uma questão para ser respondida pelos milhares de ouvintes que nos dão a grande liderança entre programas de rádio e internet. No dia de ontem, por orientação do Marcelo de Bona, perguntamos aos torcedores gremistas se eles iriam ao estádio gremista amanhã, pelo time e sua necessidade de fazer goleada para permanecer na Copa Sul-Americana, ou a ida só tinha a ver com o fato de que agora a Arena é do Grêmio.

Deu Arena com média de 75% dos votos. Não esperava algo muito diferente e a pesquisa só confirmou que o torcedor está afastado do time, que não consegue responder com qualidade, mas vibrando intensamente ao saber que a Arena, linda e majestosa, lhe pertence. Este sentimento de pertencimento é muito grande. Quanto ao time, é esperar por uma grande atuação, pela fragilidade do adversário e buscar uma goleada. Será?