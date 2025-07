Mano precisa fazer mudanças importantes no time do Grêmio

No meio poderia ser Riquelme . Cristaldo está riscado do time por sua preguiça histórica. Monsalve tem lesão. Bota então o Guri. E na frente Olivera, Alisson e Braithwaite. Não vejo nada melhor. Mano parecia acreditar em Riquelme assim como acreditou em Alisson.

Quase sempre os meninos resolvem. Mas precisam contar com a boa vontade do treinador. E tem jogadores que já se sabe que a resposta será negativa. Então vai no Guri. Se ele não jogar nada empata com os que vem jogando. Mantendo as mesmas opções irá perder novamente.