Grêmio tenta destravar melhorias do entorno da Arena com prefeitura 

Obras ficaram pendentes na época da construção do estádio. Jefferson Botega / Agencia RBS

Dirigentes do Grêmio, incluindo Marcelo Marques, foram até o gabinete do prefeito Sebastião Melo para tratar das obras que ficaram pendentes na construção da Arena.

A ideia inicial será permutar a reforma com a prefeitura e entregar para Melo um bom pedaço do terreno do Olímpico. Acho um belo negócio.

A prefeitura pode contratar uma empresa e esta fazer as obras do entorno recebendo este terreno como pagamento. Neste caso não tem alegação de falta de dinheiro e as soluções começam a aparecer.